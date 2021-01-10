Предварительные итоги выборов в Казахстане будут объявлены завтра на пресс-конференции - Арзу Нагиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, начиная с 06:40 утра, все наблюдатели и представители парламентских выборов в Казахстане начали идти на избирательные участки.

Об этом сказал в воскресенье Trend член азербайджанской делегации, депутат Арзу Нагиев, который следит за процессом парламентских выборов в Казахстане.

По его словам, в 07:00 на избирательных участках начался процесс голосования: «Я побывал на 5 избирательных участках, где мы проводим встречи с наблюдателями и ведем переговоры с избирателями. Избирательный процесс проходит в соответствии с требованиями режима пандемии.

В первую очередь проверяется температура избирателя, входящего на избирательный участок. Не вызывающие подозрений, допускаются до голосования».

Нагиев отметил, что был проведен брифинг, где он поделился своим мнением о том, как прошел избирательный процесс:

"Организация выборов на высоком уровне. Хотя погода холодная, явка высокая. Все результаты, связанные с выборами, будут объявлены завтра на пресс-конференции".

(Автор: Асиф Мехман. Редактор: Наталья Кочнева)