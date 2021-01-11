Потери Армении в экономике и социальной сфере будут просто катастрофическими - российский политтехнолог

БАКУ /Trend/ - Пересмотр итогов Второй Мировой войны – это реализуемая стратегия различных либеральных фондов и контролируемых ими правительств западных стран. Так героем становится Гарегин Нжде в Армении.

Об этом сказал Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя установку в Армении памятника Гарегину Нжде, и то, что таким образом в этой стране идеализируются и продвигаются идеи фашизма в обществе.

Российский политтехнолог отмечает, что памятник Гарегину Нжде – это официальная государственная инициатива, так что здесь статус комплекса гораздо выше.

"Собственно, это планомерная политика по уничтожению истории ХХ века, переписывание её по новым лекалам, в соответствии с заданием о фрагментации мира на маленькие контролируемые из-за океана ячейки, без памяти о великих победах и достижениях, с признанием собственной слабости и разжиганием ненависти к соседям. Маленькими и слабыми, забывшими свою историю и своих истинных героев, управлять легче. Этот мир сейчас и насаждается с определенным успехом", - отметил он.

Говоря о том, что на данный момент среди представителей власти в Армении присутствуют выходцы либо из организации Сороса, либо Transpаrensy и других правозащитных организаций, Дмитрий Солонников подчеркивает, что для Армении потери в экономике и социальной сфере будут катастрофическими.

"Если специалисты структур фонда Сороса или Transpаrensy будут управлять Арменией, то для неё потери в экономике и социальной сфере будут просто катастрофическими. Но армянский народ в этой ситуации никого не интересует", - добавил эксперт.

Российский политтехнолог отмечает, что это игра в глобальные проекты из-за океана, где никто не интересуется судьбой маленьких государств где-то в далекой Евразии: "А купить кучку местных исполнителей чужой воли всегда возможно. Они-то как раз свои личные вопросы смогут решить, для них опасности нет. А основную массу граждан соответствующих стран не жалко – это лишь расходный материал".

Комментируя вопрос о том, какие идеи таким образом могут быть принесены в Армению и как их внедрение отразиться на положении дел страны, Дмитрий Солонников отмечает, что идет торговля мифами о "цивилизованном обществе" и "демократических ценностях", примкнуть к которым – это святая обязанность любой прогрессивно мыслящей личности, не требующая никаких доказательств.

"Нужно стать рукопожатной нацией для "мирового сообщества", под которым понимаются США и их сателлиты. Ради этого можно и нужно разрушить собственную экономику, переписать свою историю, скинуть своих прежних героев и вознести на пьедестал новые подаренные фигуры. Ценность таких идей на практике сейчас продемонстрировали сами США, где в течение года в городах царили хаос и анархия, затем прошли одни из самых скандальных выборов, и в итоге состоялся штурм Капитолия. Но мировые СМИ быстро заретушируют эту картинку, и сияющий "Град на холме", снова будет преподноситься как маяк на мировом пути к частью и гармонии", - сказал он.

Эксперт подчеркивает, что для Армении следование данным курсом – это последовательно: реализация политики многовекторности, потом выход из ЕАЭС и ОДКБ, подача заявления на вступление в НАТО и ЕС, разрыв экономических и политических отношений с Россией, новые огромные кредиты от МВФ и других международных финансовых структур, на обслуживание процентов по которым скоро будет уходить до половины годового бюджета, дальнейшее обнищание населения, волна эмиграции из страны, фактическое введение внешнего управления и т.д.

"Зато будет моральное одобрение и дружеское похлопывание по плечу. Кому-то именно этого и хочется, как раз этого и будет достаточно", - добавил Солонников.

(Редактор: Наталья Кочнева)