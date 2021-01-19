Утверждены Устав и структура Фонда возрождения Карабаха - указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Фонда возрождения Карабаха.

В соответствии с указом, утверждаются Устав и структура Фонда возрождения Карабаха.

Уставной фонд Фонда возрождения Карабаха (далее - Фонд) установлен в 1 миллион манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Фонду поручено в течение одного месяца утвердить фонд оплаты труда, численность сотрудников и сумму заработной платы (должностные оклады, надбавки к должностному окладу, премии и другие выплаты) работников; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом указе.