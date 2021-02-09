II Карабахская война: Преступления Армении и текущая ситуация в регионе – французская газета Lagazetteaz.fr

БАКУ /Trend/ - Во французской онлайн газете Lagazetteaz.fr опубликована статья под заголовком "II Карабахская война: Преступления Армении и текущая ситуация в регионе".

Как отмечается в материале, одержав славную победу в 44-дневной Отечественной войне, Азербайджан положил конец оккупации своих территорий: "Арменией и до этой войны было совершено много преступлений, о которых Азербайджан постоянно информировал мир. Во II Карабахской войне фашистская сущность Армении раскрылась еще больше, ее целью были мирные граждане, их дома, гражданские объекты.

Одно из военных преступлений Армении - привлечение и использование в войне иностранных граждан, наемников, террористов. Стали известны факты участия в боях в Карабахе с армянской стороны граждан Франции, Канады и других стран."

Кто они - террористы, участвовавшие с армянской стороны в боях в Карабахе?

Так, известно об участии в боевых операциях в качестве наемников граждан Франции – Артура Оганесяна; члена террористической организации ASALA Жильбера Минасяна (вместе с ним 15 человек, имена которых следствию неизвестны); лидера экстремистской группы "Zouaves Paris" Марка де Каккере - Вальменира; ныне лишенного гражданства Грузии Ваагна Чахаляна; гражданина Ирана Армика Овсепяна; гражданина Беларуси Серова Сергея Валерьевича; гражданина США Арушана Бадасяна и других. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Известный французский исследователь Себастьян Буссуа в интервью "Lagazetteaz.fr" отметил, что ряд прибывших из Франции лиц совершил в Карабахе много преступных деяний: «Более 10 французов, чьи имена находятся в списке "Fiche S", выехали из Франции, чтобы примкнуть к армянской армии. Это незаконно, так как не имеет никакого отношения к праву, определенному официальным Парижем в вопросе участия лиц с двойным гражданством в составе регулярной армии. Среди отправившихся воевать в Карабах были и граждане Франции, проявляющие большие симпатии к Армении.

Все это большая проблема, незаконное явление, потому что эти примкнувшие к боевым действиям лица привычны к совершению насилия и использованию оружия».

Продолжат ли эти лица свою прежнюю жизнь после возвращения во Францию?

Французский исследователь отмечает, что в отношении этих лиц уже начато предварительное следствие. Они были задержаны и опрошены на границе Франции после возвращения из Армении, и в зависимости от следственных мер предпринимаются действия по выявлению преступных деяний, которые они уже совершили или могут совершить в будущем, устанавливаются факты пропаганды ими терроризма, а также рассматривается вид наказания, которое будет применено в их отношении: «Считаю, что поскольку Армения проиграла войну, со стороны лиц, отправлявшихся в Карабах, возможны риски мести мусульманам и на территории Франции".

"Во Франции имеется давление очень большой армянской диаспоры"

Репортер Radio France Валери Крова рассказал в интервью Lagazetteaz.fr о поездке на освобожденные территории Азербайджана: "Больше всего нас интересовало вступить на освобожденные территории. Мы собственными глазами увидели, в каком состоянии находятся Агдам и Зангилан. Я считаю, что этот конфликт не на религиозной основе, а за земли".

Что касается того, что Франция под влиянием армян поддержала Армению в вопросе нагорно-карабахского конфликта, Валери Крова отмечает, что Сенат и Национальная ассамблея в конце ноября и начале декабря прошлого года вынесли на голосование предложение, требующее признания Нагорного Карабаха как отдельного от Азербайджана независимого региона: "Возможно, это произошло под давлением очень большой армянской диаспоры во Франции. Это реальность. Однако министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил против этого предложения. Таким образом, практически на государственном уровне была продемонстрирована противоположная позиция".

Турецко-российский мониторинговый центр поспособствует развитию социально-экономической сферы

Российский политолог Татьяна Полоскова, говоря о деятельности Турецко-российского совместного мониторингового центра в Агдаме, подчеркнула, что его создание не только обеспечит стабильность с военной точки зрения, но и создаст возможность для развития социально-экономической сферы.

Как считают многие российские эксперты, Турецко-российский мониторинговый центр – это основа стабильности, отмечает она.

Татьяна Полоскова также коснулась заявления зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно сотрудничества Москвы и Анкары в Карабахе: "Прежде всего, я согласна с мнением Дмитрия Медведева о том, что сейчас мы наблюдаем продуктивный диалог между Россией и Турцией. Турция была расценена как важный партнер России в регионе. Надеюсь, что Россия активно подключится к этому процессу".

«Скоро мы станем свидетелями нового экономического чуда в Карабахе»

Об этом сказал украинский эксперт Александр Мережко, комментируя потенциал освобожденных территорий.

Он отметил, что экономическое восстановление освобожденных территорий Азербайджана придаст импульс развитию экономики всей страны: «Но прежде Азербайджан должен вложить крупные инвестиции в восстановление разрушенного за период оккупации региона. Тем не менее я уверен, что скоро, со стремительным восстановлением экономики и культуры региона, мы станем свидетелями нового экономического чуда».

Александр Мережко добавил, что Азербайджан стремится не к противостоянию, а к мирному сотрудничеству с другими странами: "Азербайджан уважает права других государств и народов, стремится к взаимному плодотворному сотрудничеству и добрым отношениям с ними».