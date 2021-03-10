Комиссия по вопросам помилования Азербайджана сегодня рассмотрела свыше 100 обращений
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как передает в среду Trend, в ходе заседания было рассмотрено свыше 100 обращений в связи с помилованием.
Отметим, что в этом году Комиссия провела уже восемь заседаний и рассмотрела свыше 850 обращений.
В основном это прошения от осужденных за совершение ДТП, иностранцев и военнослужащих.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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