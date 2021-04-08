Журналист сайта MondeAfrique составил обзор о разрушениях азербайджанских культурных памятников в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Журналист MondeAfrique Франсуа Фуркади составил обзор уничтоженных Арменией начиная с 1992 года и в течение 27 лет принадлежащих азербайджанцам культурных памятников в Карабахе. Во французской онлайн газете lagazetteaz.fr в связи с этим размещена статья.

Как передает в четверг Trend, в материале подчеркивается, что 10 ноября 2020 года Азербайджан наконец положил конец почти 30-летней армянской оккупации и восстановил свою территориальную целостность.

Сообщается, что во время оккупации одни страны в полной мере пользуются ресурсами захваченных территорий, а другие оставляют их в заброшенном состоянии, используя только для военной оккупации: «К сожалению, эти сценарии наблюдались и во время 27-летней оккупации Карабаха Арменией: города, природа, культурные и исторические памятники на этих территориях были разрушены и разграблены. Никакой конкретной работы по развитию региона не проводилось, и из-за этой оккупации и сама Армения не могла развиваться с экономической точки зрения».

Город-призрак Агдам

На протяжении десятилетий, после провозглашения первой независимой Азербайджанской Республики в 1918 году и прибытия азербайджанских иммигрантов из Европы, город Агдам постепенно стал культурным центром региона, где, как и в Европе, были открыты театры, музеи, оперные театры, библиотеки и кинотеатры.

После оккупации Агдам стал «городом - призраком». Армяне полностью разрушили более 5200 домов и построек. От исторического наследия города ничего не сохранилось. Увы, это – печальная реальность, которая наблюдается на всей территории Карабаха.

Согласно переписи памятников и культурных объектов Министерства культуры Азербайджана, на освобожденных территориях до оккупации было: 286 библиотек, 237 домов культуры и клубов, 19 музеев, 24 детские музыкальные школы, 1 кинотеатр, 2 театра и 2 галереи, в целом 571 учреждение культуры. Практически все они уничтожены.

Уцелевшая мечеть

Согласно инвентаризации, здесь было 67 мечетей, однако, к несчастью, из-за армянской оккупации до наших дней сохранилась только одна, да и то в ужасном состоянии. Это – Агдамская мечеть, которая была сохранена в качестве наблюдательного пункта. Данное решение носило в первую очередь стратегический характер.

Разрушенные ортодоксальные церкви

В качестве другого примера можно привести факт разрушения армянами 127-летней Русской православной церкви в Ходжавендском районе. Кроме того, разрушены статуя Мухаммеда Физули в Физулинском районе, мемориальный музей Сары Ашыга в селе Гюлебирд Лачинского района, бюст Моллы Панаха Вагифа и надгробный памятник поэтессе Хуршидбану Натаван в Шуше. Дворец карабахского хана и основателя города Шуша Панах Али хана был разрушен армянами в 1992 году. ЮНЕСКО с обеих сторон (Азербайджан и Армению) получило приглашение оценить весь нанесенный ущерб, и в настоящее время обсуждаются технические детали этого визита.

Дома, сожженные во время последних боев

К сожалению, разрушения имели место и во время последних боев [Отечественная война]. В течение 44 дней армяне пытались нанести максимальный ущерб природе и культурному наследию Азербайджана. Были сожжены дома, вырублены деревья. Азербайджан уже приступил к восстановлению освобожденных территорий. Программа реконструкции идет полным ходом. Общая площадь разрушенных территорий составляет более 10 000 квадратных километров. На освобожденных территориях строятся три аэропорта и сотни километров железных дорог. Вскоре должна быть создана инфраструктура, которая позволит вернуть миллион человек в Карабах: новые школы, больницы, спортивные и культурные центры. Все это необходимо спланировать, организовать и перестроить, чтобы Карабах снова стал пригодным для жизни.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)