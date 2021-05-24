Президент США Джозеф Байден поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент США Джозеф Байден в понедельник направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.
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