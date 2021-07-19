Трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается на освобожденных территориях страны - минобороны

Политика 19 июля 2021 12:27 (UTC+04:00)
Трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается на освобожденных территориях страны - минобороны

БАКУ /Trend/ - Сегодня трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается на освобожденных территориях страны.

Об этом говорится в поздравлении министра обороны Закира Гасанова, адресованном личному составу азербайджанской армии в связи с праздником Гурбан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В поздравлении отмечается, что благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева - достойного продолжателя политического курса общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, укреплены экономические основы азербайджанского государства. Завоевавший большие успехи в создании демократического государства и в процессе динамичного развития Азербайджан признан в мире как гуманистическое, толерантное государство.

Также подчеркивается, что благодаря мерам, предпринимаемым Верховным главнокомандующим ВС Азербайджана Ильхамом Алиевым, армия страны день ото дня укрепляется, заняв место среди сильнейших армий мира: «Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего азербайджанская армия одержала победу в Отечественной войне. Благодаря дальновидным и мудрым шагам Верховного главнокомандующего, а также мужеству, героизму патриотичных, высокопрофессиональных офицеров и солдат азербайджанской армии была восстановлена территориальная целостность Азербайджана».

В заключение министр обороны выразил уверенность в том, что боевая и морально-психологическая подготовка азербайджанской армии и впредь будет неуклонно повышаться.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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