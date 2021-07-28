Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем офиса ЮНИСЕФ в стране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 28 июля принял главу представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдварда Карвардина в связи с завершением его дипмиссии в стране.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, министр высоко оценил дипломатическую деятельность Эдварда Карвардина в стране, поблагодарил его за вклад в развитие отношений с ЮНИСЕФ и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Эдвард Карвардин, коснувшись текущего состояния и перспектив развития связей между Азербайджаном и ЮНИСЕФ во многих сферах, рассказал о проектах, реализуемых в стране, в том числе об успешном сотрудничестве в сфере образования.

Глава МИД рассказал на встрече о последствиях агрессивной политики Армении против Азербайджана, в том числе о целенаправленных атаках на азербайджанское гражданское население, дома, школы и другие гражданские объекты. Министр предоставил подробную информацию о масштабах разрушений на освобожденных территориях, ущербе культурным и религиозным памятникам, минной угрозе, причинах напряженности на участке границы с Арменией, о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Эдвард Карвардин отметил, что был свидетелем масштаба разрушений, посетив освобожденные районы. Он выразил сожаление по поводу ущерба, нанесенного семьям и детям в результате конфликта. Глава представительства ЮНИСЕФ также сказал, что был свидетелем работ по реконструкции и восстановлению, проводимых в освобожденных районах, и выразил надежду, что семьи вскоре вернутся в свои дома. Говоря о завершении своей дипмиссии в стране, Эдвард Карвардин подчеркнул, что хорошие воспоминания об Азербайджане навсегда останутся в его памяти.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев)