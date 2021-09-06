Президент Ильхам Алиев наградил паралимпийцев и их тренеров за высокие результаты
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 6 сентября подписал распоряжение об установлении награждений для спортсменов с инвалидностью и их тренеров за высокие результаты в XVI Летних Паралимпийских играх, проведенных в городе Токио.
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