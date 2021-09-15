На строительство автодороги в Уджарском районе выделено 8 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 сентября подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Мюсюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газьян Уджарского района.

Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Мюсюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газьян, соединяющей семь населенных пунктов с населением 29 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог выделяется восемь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.