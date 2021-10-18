Кабмин Азербайджана назвал сроки представления предложений о повышении зарплат, пенсий и пособий

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана представит предложения о повышении зарплат, пенсий и пособий до 21 октября.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, будут подготовлены и представлены до 21 октября предложения в связи с распоряжением «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения», подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что 16 октября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения». В целях смягчения негативных последствий влияния происходящих на международных рынках процессов на цены внутри страны для населения страны, в частности, особо уязвимых групп населения, и усиления социальной защиты населения Кабмину поручено подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

(Перевод: Кямаля Сеидова)