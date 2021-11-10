Министр иностранных дел Азербайджана встретился с дипломатическим советником президента Франции

БАКУ /Trend / - 10 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и новых реалиях.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о вопросах, касающихся постконфликтной фазы - очищении освобожденных территорий от мин, восстановлении разрушенных территорий, открытии коммуникаций в регионе, осуществлении делимитации и демаркации границ с Арменией, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе норм и принципов международного права. Было подчеркнуто, что Азербайджан стремится обеспечить долгосрочный мир и спокойствие в регионе.

На встрече также было обсуждено текущее состояние азербайджано-французских двусторонних отношений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)