Госсекретарь США приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении
БАКУ/Trend/ - Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении.
Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Государственного департамента США, Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме в рамках министерской встречи ОБСЕ.
"Они отметили важность продолжения координации по вопросам двусторонних отношений. Стороны также обсудили ситуация на Кавказе. Блинкен приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении Госдепа.
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Госсекретарь США приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении
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