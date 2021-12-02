Госсекретарь США приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении

БАКУ/Trend/ - Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Государственного департамента США, Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме в рамках министерской встречи ОБСЕ.

"Они отметили важность продолжения координации по вопросам двусторонних отношений. Стороны также обсудили ситуация на Кавказе. Блинкен приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении Госдепа.