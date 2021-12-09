Азербайджан на заседании платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" представит замглавы МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на заседании платформы регионального сотрудничества в формате "3+3", которое пройдет 10 декабря в Москве, представит замглавы МИД Халаф Халафов, сказала в четверг Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Первое заседание платформы регионального сотрудничества в формате "3+3", выдвинутой Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, пройдет 10 декабря 2021 года в Москве.