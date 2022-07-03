Запуск Зангезурского коридора имеет первостепенную важность - казахский эксперт

ШУША /Trend/ - Запуск Зангезурского коридора имеет первостепенную важность на данный момент.

Об этом сказал директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Trend.

По словам Калиева, создание коридора откроет колоссальные возможности для развития транспортного сектора в регионе.

"Это имело бы позитивный эффект для всех стран Центральной Азии и даже для Китая, поскольку связывало бы нас с Турцией", - сказал он.