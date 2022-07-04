Утвержден новый бюджет ГФСЗ и Фонда страхования от безработицы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год".

Как сообщает Trend, в соответствии с законом, доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты составят 5606,3 миллиона манатов, что на 299,5 миллиона манатов, или 5,6 процента больше утвержденного показателя.

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят 181,4 миллиона манатов, что на 1 миллион манатов, или 0,6 процента больше утвержденного показателя.