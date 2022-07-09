В конце 2023 г. Шуша примет первых жителей - Айдын Керимов

БАКУ /Trend/ - В конце 2023 года Шуша примет первых жителей.

Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу спецпредставитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов на совещании руководителей дипломатических представительств Азербайджана, проходящем в Шуше.

По его словам, главная цель - создать полноценные условия для того, чтобы бывшие вынужденные переселенцы как можно скорее вернулись в родные края.

«В Шуше уже началось строительство первого жилого комплекса, состоящего из 23 зданий. В конце следующего года мы примем наших первых жителей и вручим им ключи от их домов. Это проект, которым мы гордимся. В то же время это очень ответственный для нас проект», - сказал Керимов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)