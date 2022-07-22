Налажено активное сотрудничество между Управлением государственного заповедника города Шуша и медиа-структурами - Мафтун Аббасов

ШУША /Trend/ - Существует активное сотрудничество между Управлением государственного заповедника города Шуша и медиа-структурами.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации» в Шуше, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«СМИ освещают международные мероприятия, посвященные реставрационным работам в Карабахе, что крайне важно для доведения правды до мирового сообщества», - сказал Аббасов.

Он отметил, что в период бурного развития информационно-коммуникационных технологий большое значение имеет оперативное, объективное и профессиональное донесение до местной и международной общественности реалий Азербайджана, а также информации о крупномасштабных восстановительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от оккупации.