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Парламент Ирана проведет внеочередное заседание в связи с ситуацией между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 19 сентября 2022 14:28 (UTC +04:00)
Парламент Ирана проведет внеочередное заседание в связи с ситуацией между Азербайджаном и Арменией

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - 21 сентября парламент Ирана (Меджлис Исламского совета) проведет внеочередное чрезвычайное заседание в связи с ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде.

По его словам, иранский парламент серьезно обеспокоен ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

"Мы обсудили этот вопрос с высокопоставленными чиновниками страны. Так, было предпринято обращение в связи с этим в министерство иностранных дел и Высший совет национальной безопасности", - отметил председатель комиссии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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