Парламент Ирана проведет внеочередное заседание в связи с ситуацией между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - 21 сентября парламент Ирана (Меджлис Исламского совета) проведет внеочередное чрезвычайное заседание в связи с ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде.

По его словам, иранский парламент серьезно обеспокоен ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

"Мы обсудили этот вопрос с высокопоставленными чиновниками страны. Так, было предпринято обращение в связи с этим в министерство иностранных дел и Высший совет национальной безопасности", - отметил председатель комиссии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)