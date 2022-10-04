Отмечено 30-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 октября в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщили Trend в министерстве, в мероприятии приняли участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, руководящий состав МИД, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль-Сауд, а также руководство и сотрудники посольства Саудовской Аравии в Азербайджане.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступивший на мероприятии глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что за 30 лет отношения между двумя государствами вышли на уровень стратегического партнерства. Отметив, что наряду с двусторонним партнерством между Азербайджаном и Саудовской Аравией, существует эффективное сотрудничество в региональном и международном форматах, министр сказал, что в рамках ряда организаций обе страны продолжают взаимную поддержку друг друга. Было отмечено, что нынешний визит главы МИД Саудовской Аравии будет способствовать дальнейшему развитию отношений. Также была отмечена постоянная поддержка Саудовской Аравией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Было доведено до внимания, что Азербайджан выступает в качестве сторонника и инициатора создания мирной среды в регионе в постконфликтный период, а также в большинстве вопросов в одностороннем порядке продвигает мирную повестку.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Он с удовлетворением отметил успешную реализацию ряда совместных проектов. Было отмечено, что между двумя странами существует потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

В заключение мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)