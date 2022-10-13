Франция хочет присвоить Брюссельский формат и превратить его в площадку, где защищаются интересы Армении - комментарий

БАКУ /Trend/ - Стремление Франции к посредничеству между Азербайджаном и Арменией любой ценой направлено против важных шагов, предпринятых в рамках Брюссельского формата, которые произошли в результате серьезных усилий президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Это также можно рассматривать как пример неискреннего поведения Франции по отношению к Евросоюзу, членом которого она является, ее деструктивной деятельности, попыток ставить свои интересы выше интересов ЕС.

Об этом Trend сказал в четверг политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

"У Франции, которая говорит о "правах и свободах человека", "демократии" и "праве народов на самоопределение", до сих пор есть колонии. Территория де-факто колоний современной Франции, разбросанных почти по всему Мировому океану, составляет 560 тысяч кв. километров, и в них проживает больше людей, чем в Армении. Гваделупа и Мартиника в Карибском море, Гвиана, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане у Южной Америки, Реюньон и Майотта в Индийском океане, Французская Полинезия, состоящая из 130 небольших островов в Тихом океане, а также Уоллис и Футуна, Новая Каледония до сих пор считаются "цивилизованными", "демократическими" французскими колониями. Почему Франция, говорящая о каких-то особых "правах" горстки армян, проживающих на территории Азербайджана в зоне временной ответственности российских миротворцев, не дает этих прав населению Реюньона численностью более 800 тысяч человек и Гваделупы с населением около 500 тысяч человек, или не дает независимости 400-тысячному населению острова Мартиника? Сейчас эта страна вновь пытается вмешиваться в дела, которые не имеют к ней никакого отношения, связанные с другими народами и государствами, снова раздуть вопросы, снятые с повестки вследствие 44-дневной войны, в результате которой были выполнены резолюции Совета Безопасности ООН, а также вследствие приложенных дипломатических усилий, и явно хочет помешать мирному процессу. В то время как после поведения нынешнего руководства и соответствующих институтов этой страны, противоречащего международному праву и мирному процессу, посредничество Франции между Азербайджаном и Арменией и вовсе невозможно. Франция является стороной, действующей в интересах армянского лобби, и во всех вопросах находится на стороне Армении", - сказал он.

Мирзабейли добавил, что никто в Азербайджане не забыл и не забудет негативную деятельность Франции в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ на протяжении почти 30 лет.

"В текущей ситуации попытки Франции вмешаться в Брюссельский формат, несомненно, связаны с намерением официального Парижа исключить Евросоюз как отдельный институт из этого процесса и действовать от имени ЕС, как в случае института сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Франция хочет присвоить Брюссельский формат и превратить его в платформу, где защищаются интересы Армении. С этой точки зрения Азербайджан не должен участвовать в процессе, итоги и ход которого уже известны, и должен отказаться от всех встреч, проводимых с участием Франции. Страна, совершившая геноцид в различных странах мира, включая Руанду и Алжир, а также обвиняющая других в совершении геноцида на основании вымышленных претензий, никоим образом не может демонстрировать справедливую позицию в вопросе совершенных Арменией в течение прошедших почти 30 лет преступлений геноцида, оккупации, терроризма, вандализма. Азербайджанский народ не испытывает ни малейшего доверия и даже не желает слышать названия этой страны в контексте азербайджано-армянских отношений", - сказал он.