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В парламенте Азербайджана проходят слушания по возвращению западных азербайджанцев на их историческую родину

Политика Материалы 3 марта 2023 11:45 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана проходят слушания по возвращению западных азербайджанцев на их историческую родину

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Парламентский Комитет по правам человека организует общественные слушания на тему "Преодолевая горы: Мирное и законное возвращение в Западный Азербайджан".

Как сообщает в пятницу Trend, в слушаниях принимают участие заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, депутаты, ученые и исследователи, представители неправительственных организаций.

На мероприятии участники поделятся своим мнением и выскажут предложения о мирном возвращении наших соотечественников на родину - в Западный Азербайджан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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