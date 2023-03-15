Исламофобия является частью политических убеждений - пакистанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Исламофобия - это не результат невежества, она является частью политических убеждений.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал председатель исследовательского центра Исламского института в Пакистане Султан Ахмад Сахибзаде во время панельного обсуждения на конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

В ходе дискуссии пакистанский эксперт подчеркнул, что исламофобия - имеет не только такие явные проявления, как сожжение Корана, но также выражается в повседневном ущемлении прав мусульман, о котором не стоит забывать.

Как он отметил, она связана не с теологическими убеждениями, а с политикой, которую проводят страны.

"Необходимо углублять изучение исламофобии, чтобы бороться с ней на всех уровнях," - сказал Сахибзаде.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.