Азербайджан и Израиль разделяют угрозу со стороны Ирана - Эли Коэн (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль разделяют угрозу со стороны Ирана.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с совместным заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Азербайджан и Израиль разделяют угрозу со стороны Ирана. Иран угрожает нашему региону и создает нестабильность на Ближнем Востоке, поддерживая и финансируя терроризм. Мы должны действовать вместе против Ирана. Мы не должны позволить Ирану расширить свой ядерный потенциал",- сказал он.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)