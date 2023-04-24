Создание КПП на Лачинской дороге является суверенным правом Азербайджана - Айдын Гулиев

БАКУ /Trend/ - Создание контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге - решающий шаг в контексте полного выполнения трехстороннего заявления.

Об этом сказал Trend в понедельник главный редактор газеты "Bakı xəbər", эксперт Айдын Гулиев.

Он отметил, что это является логическим итогом акции, начатой азербайджанскими экоактивистами. Акция экоактивистов поспособствовала привлечению внимания мира к подрывной политике Армении в поствоенный период: "Президент Азербайджана впервые заявил о необходимости создания этого контрольно-пропускного пункта на Мюнхенской конференции. Реакция на данное предложение на этой конференции еще раз доказала, что мировые круги считают правильной позицию Азербайджана, а не Армении в отношении процессов, происходящих на Лачинской дороге. Клеветническая позиция Армении в отношении Лачинской дороги потерпела крах".

Гулиев отметил, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге является событием исторического значения. "Не исключено, что Армения начнет новые идеологические провокации, и делаются первые шаги на этом пути. Она пытается выдать открытие этого пропускного пункта за якобы способствующее "продолжению блокады" армян Ханкенди, но эти идеологические провокации не имеют под собой никаких оснований. Точно так же, как Азербайджан разоблачил развернутую Арменией вокруг акции экоактивистов "шумиху о "блокаде" в международной информационно-дипломатической плоскости и доказал, что установление пропускного пункта на Лачинской дороге является суверенным правом нашего государства, мы также докажем, что все информационно-идеологические провокации Армении в отношении пропускного пункта обречены на провал", - сказал главный редактор.

Эксперт отметил, что так же, как Армения создала пункт пропуска на своей границе, Азербайджан имеет право установить на своей территории контрольно-пропускной пункт на Лачинской дороге: "Пропускной пункт на Лачинской дороге является исключительной гарантией безопасного возвращения наших вынужденных переселенцев. Он также будет играть важную роль в предотвращении минного террора Армении на наших территориях. Важнейшим фактором, препятствующим интеграции армян Ханкенди, являются отправляемые из Еревана боеприпасы и террористы. Поэтому пункт пропуска важен также в контексте спасения мирной части армянских жителей Ханкенди, находящейся в заложниках у сепаратистов".