Азербайджанские депутаты обсудят сегодня 11 вопросов

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включены 11 вопросов:
1. Годовой отчет Счетной палаты Азербайджанской Республики.
2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями" (второе чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в Положение о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель, утвержденное законом Азербайджанской Республики от 15 марта 2002 года № 274-IIQ (второе чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (второе чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (второе чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (второе чтение).