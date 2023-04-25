Азербайджанские депутаты обсудят сегодня 11 вопросов

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включены 11 вопросов:

1. Годовой отчет Счетной палаты Азербайджанской Республики.

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями" (второе чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Положение о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель, утвержденное законом Азербайджанской Республики от 15 марта 2002 года № 274-IIQ (второе чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (второе чтение).