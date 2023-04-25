Создание пограничного пункта пропуска на дороге Лачин-Ханкенди является законным правом Азербайджана - Зияфет Аскеров

БАКУ /Trend/ - Нет ничего противозаконного в принятии Азербайджаном мер на своей суверенной территории, связанных с безопасностью своих граждан, своих военнослужащих.

Как сообщает Trend, об этом сказал TurkicWorld председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

"Создание пограничного пункта пропуска на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди является событием исторического значения. На протяжении почти 30 лет армяне, используя Лачинскую дорогу, не только перевозили оружие и боеприпасы на территорию Азербайджана, но и перебрасывали свои террористические группы. После войны мы столкнулись с тем, что на находившихся ранее под оккупацией территориях армянами были установлены десятки тысяч мин. Сотни наших граждан погибли или получили ранения в результате разрыва этих мин и других боеприпасов. Кроме того, армяне грабили наши природные ресурсы и использовали эту дорогу для транспортировки награбленного в Армению. Однако с созданием пункта пропуска этому будет положен конец", - сказал он.

По словам Аскерова, Армения утверждает, что создание Азербайджаном пограничного пункта пропуска на границе якобы "противоречит положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года".

"Ни о каком противоречии здесь не может быть и речи. Это абсолютно законное, легитимное право Азербайджана", - подчеркнул он.

Аскеров добавил, что именно Армения нарушает положения трехстороннего заявления.

По его словам, политические и военные круги Армении пытаются под различными предлогами, различными манипуляциями затянуть переговоры по заключение мирного договора.

Аскеров отметил, что в результате дальновидной политики главы азербайджанского государства, террористические группы из Армении больше не смогут проникать на территорию нашей страны. "Армения наконец должна уяснить, что Азербайджан – это страна, выигравшая войну и определяющая условия. Условия, которые на самом деле являются справедливыми. Если армянские жители Карабахского региона Азербайджана хотят продолжать там жить, они должны принять Конституцию Азербайджана, подчиняться законам страны", - сказал он.