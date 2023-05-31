Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор –важный инструмент обеспечения энергетической безопасности

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор – наше совместное историческое достижение в виде интегрированной трубопроводной системы протяженностью 3 500 км, которая является важным инструментом обеспечения энергетической безопасности и диверсификации энергетики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

«Я много раз отмечал, что энергетическая безопасность заключается не только в диверсификации маршрутов, но и в диверсификации источников. В нашем случае, это также и слаженная работа компаний, стран, международных финансовых институтов», - подчеркнул глава государства.