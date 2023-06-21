Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о военно-политических провокациях Армении

БАКУ /Trend/ - 21 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Великобританию встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече обсуждались актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что наша страна, поддерживающая эффективную многосторонность в поддержании международного мира и безопасности, сотрудничает в этом направлении с рядом международных и региональных организаций, в том числе с ОБСЕ.

Он также предоставил информацию о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, в том числе об усилиях Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и продвижению мирной повестки. Было отмечено, что указанный Азербайджаном конструктивный подход сталкивается с постоянными военно-политическими провокациями Армении. Было подчеркнуто, что, несмотря на существующие вызовы и трудности, Азербайджан намерен продолжать усилия по установлению мира и безопасности в регионе.

Генеральный секретарь Хельга Шмид отметила, что ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и заинтересована в дальнейшем развитии отношений в этом направлении. Была подчеркнута важность деятельности по установлению мира в регионе, устранению напряженности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.