В Лачин переселены еще 12 семей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, 31 июля очередной караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселились еще 12 семей (53 человека).

В результате Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в родные края спустя 30 лет. Жители города Лачин, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Вернувшиеся в Лачин семьи поселятся в домах, где они жили до оккупации. Эти дома после освобождения Лачина были восстановлены или заново построены по указанию главы государства.

Таким образом, в Лачине обеспечено постоянное проживание 180 семей (700 человек).

Напомним, что 22 июля в Лачин переселились еще 22 семьи (79 человек).