Появились кадры выдворения за пределы Азербайджана армянских футболистов, оскорбивших азербайджанский флаг (ВИДЕО)

Появились кадры выдворения за пределы Азербайджана армянских футболистов, ранее оскорбивших азербайджанский флаг и арестованных в связи с этим.

Представляем вниманию читателей эти кадры.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, поскольку сегодня срок наказания этих лиц истек, они были освобождены и в сопровождении сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД был обеспечен их переход через ППП "Лачин" в Республику Армения в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики.

Поблагодарив азербайджанское государство за проявленный гуманизм, эти лица отметили, что их права, предусмотренные законодательством, были полностью обеспечены в течение всего срока содержания под стражей, они удовлетворены условиями содержания и отношением, и что у них нет никаких жалоб.

Напомним, что 28 августа на ППП "Лачин" были задержаны трое армян, оскорбивших ранее азербайджанский флаг.

В 2021 году в некоторых средствах массовой информации и на различных страницах в социальных сетях были распространены видеозаписи, на которых армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджана.

В связи с этим Генеральным прокурором Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага или Государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса АР, расследование данного дела поручено следственному управлению прокуратуры.