Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамах рабочего визита в Республику Куба встретилась с председателем Национальной ассамблеи народной власти страны Хуаном Эстебаном Лазо Эрнандесом.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана, тепло приветствовавший главу азербайджанского парламента Эрнандес поблагодарил её за участие в проведённом в его стране саммите группы G77+Китай.

Были упомянуты дружеские связи между Азербайджаном и Кубой, о чём явственно говорит радушие, с которым был встречен в Азербайджане в этом году кубинский вице-президент Сальвадор Антонио Валдес Меса. За последние годы возросло число официальных визитов из Кубы в Азербайджан, а в этом году дипломатическим отношениям между нашими государствами исполняется 31 год. Несмотря на географическое расстояние между ними, Азербайджан и Куба объединены традиционными узами дружбы, и у них налажены хорошие политические связи. Эрнандес особо отметил изрядно высокую оценку своей страной поддержки, которую Азербайджан оказывает ей в международных организациях.

Подчеркнув отмечаемое в этом году в Азербайджане столетие Гейдара Алиева, Эрнандес припомнил дружеские связи между Великим лидером и бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро. Были упомянуты кубинские студенты, учившиеся в Азербайджане в 1970-80-х годах, что само по себе говорит о дружбе наших народов. Упоминалось и открытие посольства Азербайджана на Кубе, принятое кубинской стороной с удовлетворением как факт, способствующий прогрессу взаимоотношений.

Кубинское правительство заинтересовано в развитии отношений с Азербайджаном, тем более что тут имеется большой потенциал, включая хорошие возможности взаимодействия в здравоохранении, сельском хозяйстве и прочих областях. И кубинский парламент не пожалеет сил для поддержки этого взаимодействия, и будут предприниматься шаги для развития межпарламентских отношений в этом отношении. Возможны визиты между парламентскими группами дружбы и расширение связей – вообще и между комитетами двух парламентов.

Поблагодарив за радушие, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула важность саммита, проведённого на Кубе, добавив, что G77 является важной платформой для продвижения многостороннего сотрудничества и взаимоподдержки входящими в группу государствами. Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что её приезд в Гавану послужит ещё большему укреплению дружбы между нашими странами и их народами.

По словам Сагибы Гафаровой, Азербайджан и Куба всегда поддерживают друг друга в международных организациях вообще и в ООН и Движении Неприсоединения, в частности. Например, Куба всегда голосовала за инициативы, выдвигаемые Азербайджаном в роли председателя ДН. Упомянув также азербайджано-кубинское сотрудничество в рамках Парламентской сети ДН, Сахиба Гафарова упомянула участие в проведённой в прошлом году в Баку первой конференции Парламентской сети вице-президента Национальной ассамблеи Кубы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель побывал в Азербайджане в 2019-м году, а вице-президент Сальвадор Антонио Вальдес Меса – в марте текущего года. Визиты столь высокого уровня вносят вклад в развитие двусторонних отношений, сказала г-жа Гафарова, с удовлетворением вспомнив о своей встрече с г-ном Месой во время его приезда в Азербайджан.

Сказав затем, что и парламенты играют свою роль в прогрессе наших межгосударственных отношений, Сагиба Гафарова добавила, что усиливающиеся контакты между группами дружбы, встречные поездки и регулярный диалог служат мостом между нашими законодательными ассамблеями.

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы был проинформирован о текущей ситуации в нашем регионе, о мирных инициативах Азербайджана и военно-политических провокациях Армении. Глава кубинского парламента заметил об осведомлённости кубинской стороны о положении в регионе и подчеркнул важность восстановления мира и стабильности в нём.

Далее было сказано, что сотрудничество в сферах культуры, наук и образования тоже важно в смысле укрепления связей между нашими народами и способствования контактов между нами. Как припомнила спикер Милли Меджлиса, в 2010-м году на Кубе прошли Дни азербайджанской культуры; другая сторона может продолжить этот положительный тренд, а, кроме того, могут проводиться различные совместные культурные мероприятия. Как заметила Сахиба Гафарова, страна наша в согласии с президентским декретом, подписанным в июле текущего года, нацелена на предоставление студенческих стипендий студентам из СНГ, Движения неприсоединения и Развивающихся малых островных государств – в рамках Грантовой программы международного образования им. Гейдара Алиев. Кубинские студенты также могут участвовать в этой программе.

На встрече обсуждались и прочие вопросы, представляющие интерес для обеих сторон.