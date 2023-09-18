У членов семей пропавших без вести лиц взято более 10 тыс. биообразцов - Ханлар Велиев

БАКУ /Trend/ - Процесс поиска останков лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, интенсивно продолжается.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе выступления на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" сказал заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.

"У 3407 членов семей 3890 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, было взято 10 тысяч 815 биологических образцов", - сказал он.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.