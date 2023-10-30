БАКУ/Trend/ – В Азербайджане определены категории споров, которые могут быть разрешены в арбитраже.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел отражение в новом законопроекте "Об арбитраже", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, коммерческие споры, а также споры, по которым стороны имеют право распоряжаться предметом спора и не затрагивают права, законные интересы третьих лиц, за исключением тех, которые предусмотрены нижеприведенным пунктом, могут быть разрешены в арбитраже.

С учетом статьи 13.3 настоящего закона, в арбитраже не могут быть разрешены:

- дела, связанные с преступлениями и административными правонарушениями;

- дела, вытекающие из административных и иных публичных правоотношений;

- споры, возникающие из-за семейных отношений;

- дела, связанные с правовым статусом (статусом) лица

- трудовые споры;

- споры в области охраны окружающей среды;

- наследственные дела;

- споры, связанные с определением прав интеллектуальной собственности и регистрацией этих прав;

- споры, возникающие в связи с конкурентным правом и защитой прав потребителей, а также потребительским кредитованием;

- споры, связанные с правом собственности и другими имущественными правами на недвижимое имущество, расположенное на территории Азербайджанской Республики;

- дела о несостоятельности и банкротстве;

- дела по искам, связанным с ликвидацией юридического лица или отменой его решений (при наличии у юридического лица юридического адреса (места нахождения) в Азербайджанской Республике);

- споры, в которых физические лица являются сторонами (если эти споры не связаны с предпринимательской деятельностью физических лиц);

- иски о претензиях к перевозчикам, вытекающих из договоров перевозки грузов;

- споры, связанные с предоставлением в аренду недвижимости, расположенной на территории Азербайджанской Республики.

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