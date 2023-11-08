Месседж армянам на параде в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 8 ноября в Ханкенди состоялся военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне.

Как сообщает в среду Trend, особое внимание на параде привлек стенд, изготовленный из номерных знаков автомобилей военного назначения, взятых в качестве трофеев у армянских незаконных вооруженных формирований, размещавшихся на территории Азербайджана.

Не исключено, что именно эти номерные знаки принадлежали автомобилям, которые сепаратисты оставили после бегства во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября.

На стенде большими буквами выгравировано слово "Победа" (ZƏFƏR).

Напомним, что в 2021 году (в первую годовщину 44-дневной Отечественной войны) на параде Победы в Баку также были представлены армянские номерные знаки транспортных средств, взятых в качестве трофеев во время Второй Карабахской войны. Демонстрация прошла под лозунгом: "Карабах - это Азербайджан!".

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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