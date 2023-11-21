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Франция проводит политику неоколониализма - председатель Движения молодых канаков

Политика Материалы 21 ноября 2023 14:44 (UTC +04:00)
Франция проводит политику неоколониализма - председатель Движения молодых канаков

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Франция проводит политику неоколониализма.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Движения молодых канаков Франции Даниэль Веа во время выступления на проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин".

"Деколонизация требует, чтобы женщинам были предоставлены их права. Женщины должны получать образование, они воспитают новые поколения", - сказал Веа.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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