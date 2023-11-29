В Баку состоялось открытие 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В спортивном олимпийском центре «Серхедчи» при организационной поддержке Государственной пограничной службы и министерства молодежи и спорта состоялась церемония открытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает Trend, до начала церемонии, на которой присутствовали руководство Международного совета военного спорта, высокопоставленные офицеры и известные деятели международного спортивного мира, состоялся военный парад.

После представления государственного флага Азербайджанской Республики был исполнен государственный гимн, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Выступившая на церемонии заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева назвала знаменательным фактом проведение в Баку во второй раз чемпионата мира по борьбе.

Вице-президент Международного совета военного спорта по Европе Дирк Шведе выразил благодарность Азербайджану за организацию этого турнира. Он подчеркнул, что испытывает чувство гордости от участия в церемонии открытия такого состязания.

Заместитель начальника Государственной пограничной службы, генерал-лейтенант Аббас Халилов отметил, что Азербайджан признан спортивной страной в мире в результате успешной спортивной политики, проводимой победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым.

С большой гордостью было доведено до внимания тот факт, что столь престижный турнир приходится на 100-летний юбилей общенационального лидера Гейдара Алиева, а соревнования организованы на самом высоком уровне.

После официальных выступлений чемпионат мира по борьбе был объявлен открытым, а церемония открытия продолжилась художественной частью.

Всего в чемпионате мира соревнуются 222 спортсмена из 18 стран, из них 176 мужчин и 46 женщин. Также в соревновании принимает участие группа международных профессиональных судей в составе 12 человек.

Соревнования, проводимые под девизом «Дружба со спортом», продлятся до 3 декабря.

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