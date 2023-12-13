Гэри Картрайт, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вопросы установления мира на Южном Кавказе – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев, Вугар Байрамов и издатель и редактор EU Today Гэри Картрайт обсудили на платформе Baku Network вопросы установления мира в регионе Южного Кавказа.

Говоря о совместном заявлении Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения, Гэри Картрайт назвал это прорывом.

"Совместное заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения стало очень неожиданным. Первой моей реакцией была радость за азербайджанский народ", - сказал он.

В свою очередь депутат Вугар Байрамов отметил, что это совместное заявление является позитивным шагом в направлении подписания мирного договора между двумя странами.

По его словам, установление мира послужит на благо не только Азербайджана и Армении, но и всего региона, в том числе Грузии.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с открытием транспортно-коммуникационных линий в регионе, энергетической безопасностью, развитием источников возобновляемой энергии, другие актуальные вопросы.

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