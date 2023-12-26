Парламент Азербайджана принял в третьем чтении новый законопроект "Об арбитраже"

БАКУ /Trend/ - Сторона, обратившаяся с ходатайством о признании или исполнении решения о применении временных обеспечительных мер или удовлетворении данного ходатайства, либо сторона, заявление которой было удовлетворено или в случае отмены, приостановления или изменения указанных мер, должна незамедлительно сообщить об этом в суд.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в новом законопроекте "Об арбитраже", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, на основании заявления одной из сторон суд может принять решение о применении указанных в настоящем законе временных обеспечительных мер. Независимо от того, находится ли место арбитража на территории Азербайджанской Республики или нет, суд имеет полномочия, установленные Гражданским процессуальным кодексом, в применении временных мер обеспечения в связи с арбитражным разбирательством.

С учетом требований настоящего закона, независимо от страны, в которой он был вынесен, признается обязательная юридическая сила решения Арбитражного суда о применении временных обеспечительных мер путем обращения в суд, указанного в настоящем законе и исполняется арбитражным судом, если иное не предусмотрено законом.

Если арбитражным судом вынесено решение по вопросу предоставления гарантии или вынесение такого решения необходимо для защиты прав третьих лиц, то суд, рассматривающий ходатайство о признании или исполнении решения о применении временных гарантийных мер, может потребовать от заявителя представления соответствующей гарантии, если сочтет это целесообразным.

Арбитражное решение о применении временных обеспечительных мер должно быть представлено в суд для признания или исполнения в порядке, предусмотренном настоящим законом.

Согласно законопроекту, в признании или исполнении решений арбитражных судов о применении временных мер обеспечения может быть отказано в следующих случаях:

1. При определении судом одного из следующих факторов по апелляционной жалобе стороны, в отношении которой вынесено такое решение:

- наличие одного из оснований, указанных в настоящем законе;

- неисполнение решения Арбитражного суда о предоставлении обеспечения в связи с временными мерами обеспечения;

- об отмене или приостановлении исполнения временных мер обеспечения арбитражным судом или судом государства, на территории которого проводится арбитраж, или в котором на основании законодательства применяются временные меры обеспечения, при наличии соответствующих полномочий.

2. При установлении судом одного из следующих обстоятельств:

- несоответствие меры обеспечения полномочиям суда, за исключением случаев, когда суд может изменить меру без изменения существа временной меры обеспечения в целях приспособления ее к своим полномочиям и целям исполнения;

- в случае применения любого из оснований, упомянутых в настоящем законе, к признанию и исполнению меры временного обеспечения.

Решение, принятое по любому из вышеперечисленных оснований, имеет силу только в целях обращения о признании или исполнении решения о применении временных мер обеспечения.

Суд, рассматривающий ходатайство о признании или исполнении, при принятии решения не должен изучать сущность временных обеспечительных мер.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!