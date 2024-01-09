Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, произошедшем в Республиканском перинатальном центре в Баку, ряд официальных лиц Азербайджана посетили данный центр.

Как сообщает во вторник Trend, помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, Генеральный прокурор Кямран Алиев и министр здравоохранения Теймур Мусаев посетили Республиканский перинатальный центр и осмотрели место происшествия.

Генеральный прокурор Кямран Алиев сообщил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяли под контроль расследование данного инцидента.

Напомним, что во время пожара в отделении интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра были обнаружены тела четырех младенцев, проходивших лечение в этом центре.

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