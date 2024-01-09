Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)

Политика Материалы 9 января 2024 12:59 (UTC +04:00)
Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, произошедшем в Республиканском перинатальном центре в Баку, ряд официальных лиц Азербайджана посетили данный центр.

Как сообщает во вторник Trend, помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, Генеральный прокурор Кямран Алиев и министр здравоохранения Теймур Мусаев посетили Республиканский перинатальный центр и осмотрели место происшествия.

Генеральный прокурор Кямран Алиев сообщил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяли под контроль расследование данного инцидента.

Напомним, что во время пожара в отделении интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра были обнаружены тела четырех младенцев, проходивших лечение в этом центре.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)
Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)
Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)
Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)
Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)
Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)
Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)
Ряд официальных лиц Азербайджана посетили Республиканский перинатальный центр (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости