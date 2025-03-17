Важно упразднение Минской группы и связанных с ней структур, утративших актуальность - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Важно упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, утративших актуальность.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступив на ифтаре, организованном министерством иностранных дел для послов мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане.

Вначале министр передал свои поздравления по случаю священного месяца Рамазан, выразил пожелания мира и благоденствия. Было подчеркнуто, что этот священный месяц, объединяющий исламский мир, прививает высокие духовные ценности. Отмечено особое место и роль ислама и месяца Рамазан в национально-духовных ценностях азербайджанского общества, а также в практике мирного сосуществования представителей различных общин.

При этом также было отмечено, что случаи дискриминации в отношении ислама, насилия на религиозной почве, проявления исламофобии, а также нестабильность, возникающая в результате конфликтов, вызывают обеспокоенность. Подчёркнуто значение единства и солидарности в исламском мире в борьбе с подобными вызовами.

Министр подробно рассказал о динамичном развитии в нашем регионе после освобождения азербайджанских земель от оккупации героической азербайджанской армией во главе с победоносным Верховным главнокомандующим, о том, что был положен конец длившемуся долгие годы конфликту, который уже остался в прошлом, а также почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

Говоря о процессах, происходящих в постконфликтный период, министр сказал, что переговоры по тексту проекта двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. При этом было еще раз подчеркнуто требование азербайджанской стороны о внесении соответствующей поправки в конституцию Армении относительно устранения территориальных претензий к нашей стране для подписания соглашения. В этой связи также была подчеркнута важность упразднения Минской группы ОБСЕ и других связанных с ней структур, утративших актуальность.

Затем выступил дуайен дипломатического корпуса, аккредитованный в Азербайджане, посол Палестины в нашей стране Насир Абдулкерим Абдулрагим. Он передал свои поздравления по случаю месяца Рамазан, а также отметил, что для него большая честь быть награжденным орденом "Достлуг" Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в этот благословенный месяц.

Затем представитель Управления мусульман Кавказа произнес молитву ифтара, для участников мероприятия был накрыт стол ифтара.

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