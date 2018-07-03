Ограничивается автодвижение на дороге Баку-Алят-Газах

3 июля 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью регулирования безопасного движения автомобилей на территории Азербайджана на 57-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах проводится ремонт пришедших в непригодное состояние барьерных ограждений.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник.

В связи с этим по одной полосе дороги будет частично ограничено движение.

Водителям рекомендуется проявлять бдительность во время движения по этим дорогам и соблюдать правила дорожного движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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