Определилось число участников финала предметных олимпиад в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Определилось число участников финала республиканских предметных олимпиад, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Так, право на участие в финале предметных олимпиад завоевали 589 учащихся. Это 272 учащихся из Баку, 317 - из других регионов страны.

Среди участников 200 девушек и 389 юношей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)