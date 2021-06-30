Армения и немецкая компания загрязняют реку Охчучай в катастрофических масштабах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Зангезурский медно-молибденовый завод, основным акционером которого является занимающаяся добычей на руднике «Гаджаран» немецкая компания Kronimet Mining, создает серьезную угрозу для окружающей среды и человеческого здоровья, загрязняя реку Охчучай в катастрофических масштабах.

Длина Охчучай, левого притока реки Араз, 83 километра, площадь бассейна – 1175 квадратных километров. Река берет свое начало на горе Гапыджыг (3285 метров) Зангезурского хребта.

Река, большая часть которой расположена в Сюникской области Армении (исторический регион Азербайджана под названием Зангезур), протекает через освобожденный от оккупации Зангиланский район и впадает в реку Араз. Основные потоки воды формируются из снега (46%), дождей (10%) и подземных вод (44%). Среднегодовой поток воды – 10 кубометров/секунду, среднегодовой объем – 315 миллионов кубометров, 40% годового потока формируется весной, 43% – летом, 10% – осенью и 7% – зимой.

Трансграничное загрязнение реки Охчучай

Примерно 70% наземных водных ресурсов Азербайджана формируются в соседних странах за счет трансграничных водных потоков. Трансграничная река Охчучай постоянно загрязняется на территории Армении отходами Кафанского и Гаджаранского горно-добывающих производств, играя роль коллектора промышленных отходов. Эти промышленные сточные воды сбрасываются в реку неочищенными, что повышает уровень загрязнения в разы, поэтому эти водные ресурсы считается непригодными для использования на территории нашей страны. К тому же, Охчучай впадает во вторую крупную реку Южного Кавказа – Араз, и загрязнение непосредственно влияет на качество и его водных запасов. Араз, самый большой приток Куры, тоже является трансграничной с Арменией рекой и играет решающую роль в орошении посевных площадей Азербайджана. Однако по причине серьезного изменения качества воды в реке ее использование для бытовых и сельскохозяйственных нужд может оказать крайне негативное влияние.

Не секрет, что загрязнение воды тяжелыми металлами и солями происходит за счет сброса промышленных сточных вод, формирующихся в результате горнорудного производства и перерабатывающей деятельности. Расположение самого крупного горнодобывающего предприятия Армении в Сюникской области на реке Охчучай (в Армении она называется Вогжи) дает основание утверждать, что она загрязняется за счет этих источников. Сточные воды, содержащие тяжелые металлы, в несколько раз превышающие норму, сбрасываются в реку Гаджаранским медно-молибденовым и Кафанским горно-обогатительным заводами. Это уничтожает не только фауну и экосистему реки, но и крайне опасно для человеческого здоровья. Использование загрязненной воды может привести к вредным последствиям – болезням желудочно-кишечного тракта, разрушительным процессам в почках и костной ткани, нарушениям в сердечно-сосудистой и нервной системах.

Результаты мониторингов, проведенных в 2020-2021 гг. на реке Охчучай (лабораторные анализы проб воды и визуальные наблюдения)

Экологи провели мониторинги на реках, протекающих по территории освобожденного от оккупации Зангиланского района. В пробах воды, которые были взяты в реке Охчучай в январе-июне 2021 года, было обнаружено большое количество тяжелых металлов, в частности меди, молибдена, железа, цинка, хрома и марганца. Согласно мониторинговым отчетам Министерства экологии и природных ресурсов, содержание медно-молибденового соединения в реке вдвое превышало норму, железа – в 4 раза, никеля – в 7 раз, и в связи с загрязнением цвет воды в реке периодически менялся. В марте 2021 года в реке была зафиксирована массовая гибель золотой форели (Small Trout). В результате проведенных мониторингов в различное время – в полноводье и при низком уровне воды – было установлено, что содержание тяжелых металлов в течение всего года намного превышало норму:

09.01.2021. Содержание никеля в 7,1 раз превышало норму;

28.01.2021. Содержание марганца в 3,6 раза, железа в 4,6 раза, никеля в 5,7 раза, кадмия в 3,5 раза, аммония в 1,6 раза, свинца в 1,3 раза, цинка в 1,2 раза, молибдена в 2,5 раза превышало норму;

05.02.2021. Содержание марганца в 2 раза, железа в 3,5 раза, никеля в 3,6 раза, молибдена в 1,7 раза превышало норму;

09.02.2021. Содержание железа в 1,8 раза, молибдена в 1,4 раза, марганца в 1,9 раза превышало норму;

26.02.2021. Содержание марганца в 3,2 раза, железа в 5,2 раза, никеля в 1,4 раза, молибдена в 1,3 раза превышало норму;

04.03.2021. Содержание железа в 2,8 раза, марганца 3,6 раза превышало норму;

10.05.2021. Содержание железа в 1,8 раза, кадмия в 1,4 раза превышало норму;

21.05.2021. Содержание железа вдвое превышало норму;

07.06.2021. Содержание железа в 1,1 раза превышало норму;

14.06.2021. Содержание железа в пробе воды из трансграничного источника в 2,2 раза, содержание железа в пробе воды, взятой в г. Зангилан, в 1,5 раза, содержание марганца в 1,1 раза превышало норму.

Во время визуального мониторинга, проведенного 7 марта 2021 года в части реки Охчучай рядом с селами Сайыфлы и Джахангирбейли Зангиланского района, была зафиксирована массовая гибель 227 особей золотой форели и 330 особей усача, внесенных в Красную книгу Азербайджана. Причиной гибели рыб стало высокое содержание в воде железа, меди, никеля, молибдена и других тяжелых металлов.

Анализы проб воды из реки и осадков дна по заказу Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана были проведены в аккредитованной на международном уровне лаборатории SGS (Германия) на основании контракта с Societe General de Survelliance Azeri Ltd LLJ .

Тестовые результаты проб воды, взятых из реки Охчучай, выявили высокое содержание на поверхности тяжелых металлов, в частности железа, меди, марганца, молибдена, цинка, хрома, никеля и др. Было установлено, что концентрация опасных веществ в осадочных пробах намного выше нормы и уровень загрязнения реки критический.

Роль международных организаций

К сожалению, Армения все еще не присоединилась к Хельсинкской конвенции по трансграничным водным бассейнам. Этот международный документ, который был принят в Хельсинки в 1992 году, играет роль механизма для надежного с экологической точки зрения управления трансграничными поверхностными и подземными водами и усиления международного сотрудничества и национальных мер, направленных на их защиту.

Учитывая это, Министерство экологии и природных ресурсов обратилось к международным организациям в связи с критическим состоянием реки Охчучай, в том числе с целью информирования об ожидаемых экологических рисках для реки и ее экосистемы из-за продолжительного загрязнения со стороны Армении, а также для пресечения этого загрязнения.

В письмах, направленных в связи с этим директору Европейского регионального офиса UNEP Бруно Поцци и исполнительному секретарю UNECE Ольге Алгаеровой, предоставлена информация о том, что река Охчучай находится в состоянии экологического кризиса, и сделан призыв предпринять шаги для пресечения трансграничного загрязнения, которое способствует необратимому уничтожению уникальной экосистемы региона.

Были также сделаны соответствующие обращения к секретарям Конвенции UNECE – секретарю по охране трансграничных водных потоков и международных озер Сонже Коэппелу и секретарю Конвенции по оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте Теа Аулавуо. Кроме того, главе Управления по окружающей среде Ирана Исе Калантари было направлено письмо о необходимости общих действий для пресечения этого негативного трансграничного влияния на окружающую среду двух стран, а также было предложено создать совместную рабочую группу, которая будет служить общему решению этой проблемы. Помимо международных организаций, Министерство экологии и природных ресурсов обратилось в Бундестаг Германии, к представителям Фракции «зеленых», призвав их акцентировать внимание на деятельности Зангезурского медно-молибденового завода, основным акционером которого является немецкая компания Kronimet Holding, эксплуатирующая рудник Гаджаран, представляющий серьезную угрозу окружающей среде и здоровью людей.

Соответствующие обращения и письма были адресованы председателю комитета Бундестага Германии по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности Сильвии Коттинг-Уль, спикеру комитета Бундестага по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности Штеффи Лемкее, представителю Фракции «зеленых» в Бундестаге Беттине Хоффманну.

В письмах выражены ожидания, что правительство Германии, гражданское общество и общественность отреагируют на этот вопрос как можно скорее, и представлена информация в связи с озабоченностью многих армянских экологических организаций по поводу серьезного загрязнения реки Охчучай в Армении, а также факты из армянских СМИ по этой теме.

Эмин Гарабаглы, завотделом международного сотрудничества Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)