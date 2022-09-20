Aзербайджанская община провела пикет перед посольством Армении в Берлине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Функционирующие в Германии азербайджанские диаспорские организации провели пикет перед посольством Армении в Берлине, сообщает Trend.

Участники пикета выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе нашей страны, подняли правый голос в связи с размещением мин на азербайджанских территориях и судьбой без вести пропавших азербайджанцев.

В ходе пикета развевались флаги Азербайджана и Турции. Наши соотечественники, скандировавшие “Карабах – это Азербайджан!”, “Aзербайджан желает мира!”, “Армения, выведи свои незаконные войска из Карабаха!”, “Армения, подпиши мирное соглашение!”, “Армения, прекрати агрессивную политику!”, “Армения, прекрати террор!” и другие лозунги, выразили протест против провокаций.

Наши земляки привлекли внимание политических кругов и общественности Германии к факторам, препятствующим миру в регионе.