БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении победителей спортивных соревнований будут применяться налоговые льготы.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий проект постановления о внесении изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, от подоходного налога будет освобождена часть полной стоимости призов, присуждаемых организаторами соревнований в связи с международными, межгосударственными спортивными соревнованиями, а также присуждаемых в денежной форме республиканскими спортивными федерациями и спортивными клубами в связи с внутригосударственными спортивными соревнованиями, в размере до 50 тысяч манатов.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)