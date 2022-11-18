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В Азербайджане в отношении победителей спортивных соревнований будут применяться налоговые льготы

Общество Материалы 18 ноября 2022 13:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане в отношении победителей спортивных соревнований будут применяться налоговые льготы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении победителей спортивных соревнований будут применяться налоговые льготы.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий проект постановления о внесении изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, от подоходного налога будет освобождена часть полной стоимости призов, присуждаемых организаторами соревнований в связи с международными, межгосударственными спортивными соревнованиями, а также присуждаемых в денежной форме республиканскими спортивными федерациями и спортивными клубами в связи с внутригосударственными спортивными соревнованиями, в размере до 50 тысяч манатов.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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