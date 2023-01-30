Постараемся исполнить его нереализованные желания - отец Орхана Аскерова

БАКУ /Trend/ - Мы говорили с ним за день до происшествия. Он не упомянул о каких-либо проблемах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на похоронах шехида Орхана Аскерова сказал его отец Ризван Аскеров.

Он отметил, что у его сына были большие мечты.

"Орхан был патриотом, в этом же духе воспитывал и своих детей. Постараемся исполнить его нереализованные желания", - подчеркнул отец.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку и захоронено сегодня на второй Аллее шехидов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)