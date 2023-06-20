Замминистра объяснил причину высоких цен на лекарства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Цены на лекарства в Азербайджане больше всего сравниваются с Турцией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Расим Исмайлов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению.

"Более 80 процентов лекарств Турции производится внутри страны. Кроме того, подход к ценам отличается. Например, в Турции один евро стоит 26 TL, а для цен на лекарства указывается 11 TL. То есть до 50 процентов выплачивается за счет государственных дотаций", - отметил он.

Исмаилов подчеркнул, что по поводу механизма регулирования цен на лекарства ведутся серьезные дискуссии.

"У нас идут очень серьезные обсуждения с соответствующими структурами, есть предложения по механизму ценообразования. В настоящее время мы разрабатываем несколько методов расчета. Мы постараемся внедрить наш механизм подсчета. Если нынешний механизм подсчета лекарств останется, важно правильно выбрать страны, на которые можно ориентироваться. В худшем случае правильный выбор стран-эталонов будет отражать реальные цены. Если импортеры будут в курсе того, что цены на лекарства не регулируются Тарифным советом, они могут предложить более высокие цены на них. Поэтому цены на лекарства должны регулироваться Тарифным советом", - добавил он.