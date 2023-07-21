Студенты Miniboss Business School Baku стали победителями чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков! (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Студенты Miniboss Business School Baku стали победителями чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, который проходил с 16 по 20 июля в Глазго (Шотландия).

Как сообщает в пятницу Trend, первое место было присуждено азербайджанской команде Econotes, вышедшей в суперфинал с самым высоким результатом, опередив 18 команд из более чем 20 стран. Участники Econotes ответили на вопросы по пяти критериям (инновативность, прибыльность, масштаб проекта, освещение в СМИ, вопросы жюри).

Отметим, что команда Econotes в текущем году также стала победителем Национального чемпионата по стартапам, организованного Miniboss Business School Baku при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA).

Шесть других бизнес-проектов были удостоены специальной золотой награды в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития.

Кроме того, Нармина Гасанова, основательница Miniboss Business School в Азербайджане, имеющей 73 филиала по всему миру, была удостоена звания лучшего франчайзи 2023 года.

На мероприятии "День страны", проходившем в рамках четырехдневной программы, азербайджанские студенты в национальных костюмах представили Азербайджан с привезенными из своей страны сладостями, сувенирами и другими атрибутами. В рамках мероприятия Рена Адыгезалова выступила с национальной танцевальной программой, а Дильшад Фархадзаде сыграла на скрипке.

А на следующий день студенты MiniBoss Business School Baku приняли участие в отборочном туре с 9 стартап-проектами и ответили на вопросы международного жюри. Отметим, что бизнес-проекты оценивались членами жюри из разных стран по пяти категориям.

Отметим, что бизнес-проекты, представленные на Чемпионате мира по стартапам, были оценены международными экспертами и предпринимателями, представляющими различные сферы. Также в жюри от Азербайджана вошли заместитель председателя правления KOBIA Руфат Атакишиев и руководитель компании Iteca Caspian Фарид Мамедов.

После отборочного тура была организована ярмарка бизнес-проектов Challenger, Econotes, WoodMood, BeSafe, VIP Puzzle, Scenty sport, Box from my land, Screenish, Yummy Gummy, представленных в различных областях.

Отметим, что на мероприятии Eurowoman: Global Leadership Forum 2023, проходившем в рамках Чемпионата мира по стартапам, основатель Miniboss Business School Baku Нармина Гасанова выступила на тему "Воспитание уверенных в себе предпринимателей будущего".

Miniboss Business School - единственная школа на мировом рынке, имеющая в 27 странах 73 филиалов, использующих инновационные бизнес-методологии. Образовательное учреждение предоставляет широкие возможности для раскрытия полного предпринимательского потенциала и сильных лидерских качеств у детей в возрасте от 6 до 16 лет по уникальной методике. Miniboss Business School, являющийся международной образовательной сетью, в этом году, как и в предыдущие годы, организует STARTUP Forum, национальные и мировые чемпионаты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет.